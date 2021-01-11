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ГоловнаСубсидіїЯк оформити субсидію онлайн: покрокова інструкція

Як оформити субсидію онлайн: покрокова інструкція

11 Січня 2021, 09:10

 

Сьогодні оформити субсидію можна через мережу Інтернет.

Для цього потрібно:

 

1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/) у рубрику «Е-Сервіси»

 

 

2. У рубриці «Е-Сервіси» обираємо «Субсидії»

 

 

 

3. Нас автоматично переводить на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/), де потрібно заповнити форму, а саме обрати 1 з трьох способів реєстрації.

 

На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії, Заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу

 

Крок 1

(мал. 1)

  

У разі обрання «реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом» та «реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID», подання та підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.

У разі обрання «реєстрація або вхід за адресою електронної пошти» зазначено, що необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документу, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соціального захисту).

 

Крок 2

 

Після успішного входу в систему буде здійснено перехід  до заповнення електронних форм:

- Заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку),

- Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії 

(мал.2)

 

(мал. 3)

 

 Крок 3

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити  та підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.

 

Результат

 

В результаті на електронну адресу надійде повідомлення:

 

1)   вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер – 1111111111111.

Про всяк випадок збережіть його.

2)   Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.

3)   У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.

4)   Найближчим часом наші співробітники зв’яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.

5)   До цього листа також додані копії поданих вами документів.

 

 

 



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